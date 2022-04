Targ de adoptii canine, sambata, in Parcul Romanescu

SC Salubritate Craiova SRL prin Centrul de adoptii canine Craiova, in parteneriat cu Asociatia Interact Craiova, organizeaza sambata, 9 aprilie,intre orele 10.00-14.00, in Parcul Nicolae Romanescu (chiosc fanfara), un targ de adoptii canine in cadrul campaniei "Adopta fericireE.Iubitorii de animale vor putea pleca acasa direct de la eveniment cu unul dintre cei 10 caini fara stapan prezenti la targ, exemplarele fiind sterilizate (cu exceptia puilor care nu au varsta potrivita), deparazitate, ... citeste toata stirea