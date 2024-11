Targul de Craciun: Peste 40.000 de craioveni prezenti la inaugurare!

O atmosfera de basm la Craiova: circa 2 milioane de beculete multicolore s-au aprins vineri seara, in cele 5 piete din perimetrul centrului municipiului Craiova, in prezenta a circa 40.000 de craioveni. Frumoasa si bestia, Craciunul traditional, Orasul intergalactic, Nasterea Domnului si Satul lui Mos Craciun sunt povestile imaginate de Primaria Craiovei, pentru editia din acest an a Targului de Craciun. Pentru prima data, in Europa, ne incredinteaza Lia Olguta Vasilescu, pot fi vazute ... citește toată știrea