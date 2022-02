Primaria Craiova pune la dispozitia comerciantilor mai multe zone pentru expunerea si vanzarea obiectelor specifice de 1 si 8 martie. Targul de Martisor se va desfasura anul acesta in perioada 25 februarie - 8 martie 2022, iar locurile de vanzare sunt amplasate in mai multe cartiere din municipiu.Astfel, pentru cei interesati, locurile de vanzare sunt disponibile in urmatoarele zone:Centru - Piata PrefecturiiCalea Bucuresti - RotondaHenry Coanda - PiataCartier Brazda lui Novac - Complex ... citeste toata stirea