Targul de Paste (19 aprilie - 12 mai): Un eveniment plin de lumina si culoare

La editia din acest an a Targului de Paste (19 aprilie - 12 mai), tema este povestea "Alba ca Zapada si cei sapte pitici" si in acest sens se aranjeaza, in Parcul "Romanescu" atat casutele piticilor, unde se vor vinde produse traditionale de Paste, casa din padure a printesei, cat si palatul vrajitoarei, oglinda, marul otravit etc. Nu putem uita nici scena religioasa a Invierii Domnului, in acest sens urmand sa fie creata, impreuna cu Mitropolia Olteniei, o surpriza care sa va introduca in ... citește toată știrea