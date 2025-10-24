Editeaza

Targul Mesterilor Populari, deschis oficial

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 16:45
22 citiri
Astazi, in Piata "William Shakespeare", din fata Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, s-a deschis cea de-a 46-a editie a Targului Mesterilor Populari. Sunt prezenti mesteri populari din foarte multe zone ale tarii, care aduc in prim-plan traditiile romanesti.

Aproape 50 de artizani populari isi expun produsele in fata publicului craiovean, cu preturi pentru toate buzunarele. Sunt prezentate bexponate traditionale, de la ceramica, scoarte taranesti pana la mancaruri traditionale. Un ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
O sticla de whisky furata l-a aruncat in bratele politistilor
Un barbat in varsta de 61 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii ...
Targul Mesterilor Populari, editia a 46-a, la Craiova
Muzeul Olteniei Craiova - Sectia de Etnografie, cu sprijinul Consiliului Judetean Dolj si in ...
Se pot face analize gratuite , pentru vitaminizare, la SCJU Craiova
Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova fac apel la populatie sa profite ...
ActualitateBusinessSportLife Show