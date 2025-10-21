Editeaza

Targul Mesterilor Populari, editia a 46-a, la Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 16:45
Muzeul Olteniei Craiova - Sectia de Etnografie, cu sprijinul Consiliului Judetean Dolj si in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Municipal Craiova, Centrul Judetean de Cultura si Arta Dolj - Ansamblul de Dans Popular "Maria Tanase" si Teatrul pentru Copii si Tineret "Colibri" Craiova - Sectia Folclor "Maria Tanase", organizeaza, in perioada 24-26 octombrie 2025, in Piata "William Shakespeare" din Craiova, a XLVI-a editie a Targului Mesterilor Populari, reper al traditiilor si ...citește toată știrea

