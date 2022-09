Teatrul National "Marin Sorescu" va participa cu doua productii in FNT - Festivalul National de Teatru

Doua dintre productiile Nationalului craiovean realizate in stagiunea trecuta au fost selectionate in FNT - Festivalul National de Teatru. Editia din acest an a festivalului, a XXXII-a, se va desfasura in perioada 5 - 13 noiembrie 2022 si va avea loc, ca de fiecare data, la Bucuresti. Spectacolele care vor fi prezentate de catre Nationalul craiovean sunt caine cu om. caine fara om, regia Radu Afrim si OEDIP REGE, regia Declan Donnellan.caine cu om. caine fara om este o productie "ce iti ... citeste toata stirea