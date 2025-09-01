Editeaza

Tentativa de trecere ilegala a frontierei, la Calafat. 14 migranti depistati intr-un automarfar

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 16:46
Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu-Sectorul Politiei de Frontiera Calafat au depistat, ascunsi intr-un automarfar, 14 cetateni din Irak, Iran si Siria, care nu detineau documentele necesare pentru a calatori in spatiul Schengen si au incercat sa intre ilegal in Romania.

In parcarea din proximitatea statiei de taxare Calafat-Vidin, politistii de frontiera romani, impreuna cu colegii bulgari, au oprit pentru control un automarfar ...citește toată știrea

