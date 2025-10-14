Editeaza

Termocentrala Isalnita se va inchide la 1 ianuarie 2026

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:45
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anuntat, in cadrul unei intalniri cu sindicatele, ca Termocentrala Isalnita isi va incheia activitatea la inceputul anului 2026. Conform precizarilor acestuia, o parte a personalului va fi trimisa in somaj, iar alta va fi mutata la termocentralele din Turceni si Rovinari (jud. Gorj).

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis liderilor sindicali din cadrul SE Isalnita, la intalnirea de saptamana trecuta, ca, la 1 ianuarie 2026, colosul energetic din ...citește toată știrea

