Tichetele educationale pot fi utilizate pana pe 31 octombrie

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 29 August 2025, ora 16:45
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, impreuna cu Ministerul Educatiei

si Cercetarii

, anunta prelungirea, pana la data de

31 octombrie 2025

, a perioadei in care pot fi utilizate

sumele aferente

tichetel

or

educationale pe suport electronic, in valoare de 500 de lei, acordate elevilor din medii defavorizate, pentru anul scolar 2024-2025

.

Decizia a fost adoptata in sedinta de Guvern de

ieri

, in contextul in care sumele neutilizate de pe cardurile educationale se ridica ...citește toată știrea

