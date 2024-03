Tigarete de contrabanda, descoperite de politistii de frontiera de la Calafat

Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, in urma unor controale efectuate asupra a doua autocamioane, cantitatea totala de 19.000 de tigarete, diferite marci, ascunse si nedeclarate.La data de 05.03.2024, la diferite intervale de timp, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-au prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc si un bulgar, aflati la volanul unor autocamioane, primul transporta piese auto pe ruta Turcia-Germania, iar ... citește toată știrea