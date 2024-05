Tigarete de contrabanda, descoperite la Calafat

Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, ascunse printre bagajele transportate intr-un microbuz, cantitatea totala de 16.800 tigarete (840 de pachete ), in valoare de aproximativ 19.320 lei, fara documente de provenienta.In data de 11.05.2024, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar, aflat la volanul unui microbuz, care se deplasa pe ruta Bulgaria-Belgia. "In urma controlului de frontiera, ... citește toată știrea