Tigaretele si parfumul de contrabanda dauneaza grav libertatii

Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autovehicul, aproximativ 200.000 de tigarete si 545 de flacoane de parfum, pe care un cetatean turc incerca sa le introduca in tara fara documente legale.La data de 11.03.2025, in jurul orei 00:15, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, in apropierea statiei de ...