Traficant de droguri, prins in flagrant delict de comercializare a substantelor psihotrope

Ieri, 5 martie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova au dispus retinerea unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.Masura a fost luata dupa ce, in aceeasi zi, acesta a fost prins in flagrant detinand, in scopul comercializarii, mai ... citește toată știrea