Traficant de minori, "saltat" de procurori si politisti

In ziua de 09.04.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial (ST) Craiova au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de minori.Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca, in cursul lunii septembrie 2023, acesta a recrutat o persoana vatamata minora, in varsta de 16 ani, profitand de starea ei de vadita vulnerabilitate (probleme familiale, situatie ... citește toată știrea