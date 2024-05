Traian Vasile Stan continua dezvoltarea comunei Teslui

Primar in functie si candidat PSD pentru un nou mandat, Traian Vasile Stan ramane acelasi om, implicat si dedicat proiectelor derulate in TesluiIntr-o stransa legatura cu cetatenii pe care ii reprezinta si parte a unei echipe pe care o coordoneaza cu pricepere, Traian Vasile Stan, primar in functie si candidat PSD pentru un nou mandat, este singurul care poate sa faca alegeri bune pentru comuna Teslui. In continuare, o va face cu asumare, cu responsabilitate si cu un singur scop, acela de a ... citește toată știrea