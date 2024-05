Transportul metropolitan: Drumul catre eficienta si sustenabilitate

Proiectul ambitios al Olgutei Vasilescu da roade in Banie si localitatile limitrofe, fiind o solutie pentru decongestionarea traficului de la intrarile in oras si marile artere ale Craiovei, in timp ce toti locuitorii de la periferie au acces facil pentru a duce copiii la scoala sau pentru a ajunge la locurile de muncaOrice proiect gandit si implementat de o administratie trebuie sa aiba o proiectie de viitor si sa urmareasca imbunatatirea calitatii vietii in zona pe care o vizeaza. Un astfel ... citește toată știrea