Traversarea cu bacul, la Bechet, inchisa de maine

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:45
5 citiri
Incepand cu data de 01.11.2025, ca urmare a notificarii transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat catre Administratia Porturilor Dunarii Fluviale - Agentia Bechet, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu informeaza ca activitatea de traversare a mijloacelor de transport si a persoanelor ...citește toată știrea

