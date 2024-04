Trei persoane banuite de braconaj piscicol, depistate de catre politistii doljeni

Ieri, 200 de metri de plase monofilament au fost confiscate de politistii din cadrul Postului de Politie Rurala Barca, in comuna Carna. Actiunea a avut ca scop pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol in zona.Au fost identificate trei persoane, cu varste cuprinse intre 26 si 35 de ani, toate din comuna Carna, in timp ce efectuau acte de braconaj piscicol. Acestea se aflau in bazinele ce apartin Serviciului Regional Oltenia. Au fost ridicate, ... citește toată știrea