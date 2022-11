tt(Trade Mark)-t(Trade Mark)t(Trade Mark)(Trade Mark)t(Trade Mark)zt(Trade Mark)(Trade Mark)t(Trade Mark)-t(Trade Mark)Copyright t(Trade Mark) t(Trade Mark)St(Trade Mark)- t(Trade Mark)zt(Trade Mark)t(Trade Mark)>t(Trade Mark)t(Trade Mark)St(Trade Mark)st

In dimineata zilei de 17.11.2022, in jurul orei 08:30, un politist examinator din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Dolj a constatat ca un candidat cu varsta de 40 ani, din comuna Amarastii de Jos, judetul Dolj, emana halena alcoolica in timpul examinarii practice pentru obtinerea permisului de conducere categoria C.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest de catre un ... citeste toata stirea