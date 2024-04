Turcia: Alegerile municipale s-au soldat cu victoria opozitiei

Se vorbeste deja de cea mai grava infrangere a partidului islamo-conservator (AKP) aflat la putere, in alegerile municipale de duminica. Rezultatele definitive vor fi oficializate in cursul zilei de astazi, dar principalul partid de opozitie CHP (social-democrat) a revendicat victoria la Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya. De la sediul partidului sau din Ankara si in fata unei multimi abatute, neobisnuit de tacute presedintele turc ... citește toată știrea