Marti seara, in plin interviu, acordat unui post de televiziune, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan (69 ani), si-a intrerupt raspunsurile sub pretextul unei "gripe intestinale" (virus sau criza cardiaca?) revenind dupa circa 15 minute, dar momentul a suscitat destule comentarii, deloc simpatice, in presa europeana. Cu numai trei saptamani inaintea dificilelor alegeri prezidentiale programate la 14 mai a.c.. Ieri 27 aprilie a.c. a inaugurat prima centrala nucleara a tarii (Akkuyu) in ... citeste toata stirea