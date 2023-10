In pauza prilejuita de meciurile echipelor nationale, Universitatea Craiova a disputat un amical in complexul "Ilie Balaci" din Lunca Jiului, contra formatiei de liga secunda Viitorul Pandurii Targu Jiu. Gazdele s-au impus cu 3-1, toate golurile fiind marcate in repriza secunda. Gorjenii au fost cei care au deschis scorul, in minutul 55, prin fostul jucator al Stiintei, Alex Garbita, care a transformat un penalty provocat de Mendy, dupa o gafa a lui Borta. Peste zece minute, Alexandru Isfan a ... citeste toata stirea