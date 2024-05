"U" Craiova isi poate asigura prezenta in barajul de Conference League

Universitatea Craiova are sanse reduse de a ocupa locul 2 la finalul campionatului, dupa victoria CFR-ului la FCSB, dar isi poate asigura prezenta in barajul de Conference League, daca nu va fi invinsa in seara aceasta pe terenul Farului. De la ora 20.30, la Ovidiu, Stiinta infrunta echipa in fata careia a pierdut toate cele 3 dueluri din acest campionat.Costel Galca: "Ne asteapta un meci foarte greu, Farul este o echipa care ataca foarte bine, are idei clare de joc, se asociaza foarte bine, ... citește toată știrea