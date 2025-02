Sub acest titlu, din ziarul ucrainian, Strana, u.a, sunt mentionate declaratii recente ale reprezentantului special al presedintelui Donald Trump, Keith Kellogg, in privinta necesitatii organizarii de alegeri in Ucraina, ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, precum si informatii livrate de Reuters, conform carora Washingtonul promoveaza un plan de incheiere a razboiului, folosind formula "incheierea focului - alegeri - incheierea unui acord de pace de noul guvern ucrainian". ... citește toată știrea