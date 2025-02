Ucraina: Zelenski, aproape umilit in Rada, in fata europenilor!

Volodimir Zelenski intentionase sa organizeze, pentru oaspetii din UE, o demonstratie de forta in privinta faptului ca are legitimitate ca presedinte al tarii. Mai ales ca Donald Trump si anturajul acestuia ridica in mod regulat problema lipsei sale de reprezentativitate, cerandu-i imperativ organizarea de noi alegeri. Asadar, o rezolutie a Radei urma sa ateste ca Zelenski este legitim, pe baza principiului continuitatii constitutionale a puterii, in conformitate cu legea martiala. La vot, in ... citește toată știrea