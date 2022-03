Ucraineanul Vitaly Stepanovski, noul antrenor al SCMU Craiova

Echipa de baschet a Craiovei are un nou antrenor, iar acesta vine tocmai din tara afectata de razboi, Ucraina. Astfel, in locul grecului Michalis Kakiouzis, SCMU Craiova l-a instalat pe Vitaly Stepanovski, secundul nationalei Ucrainei."Sport Club Municipal Craiova a ajuns la o intelegere cu Vitaly Stepanovski, cel care va deveni noul director tehnic al echipei de baschet masculin SCM Universitatea Craiova. Fost campion si castigator de Cupa in Ucraina, Stepanovski vine la Craiova din postura ... citeste toata stirea