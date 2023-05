Complicata, dar indispensabila, relatia UE cu China se afla in centrul reuniunii de astazi de la Stockholm, a ministrilor de Externe ai "celor 27" in tentativa gasirii unei apropieri comune, fata de gigantul asiatic. Marti in fata Parlamentului European, cancelarul german Olaf Scholz a subliniat ca relatia cu Beijingul s-a inasprit, cu un plus de rivalitate si concurenta din partea Chinei. Reuniunea din capitala Suediei trebuie sa puna capat cacofoniei, sa exprime pozitia UE fata de Beijing, a ... citeste toata stirea