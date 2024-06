UE: Meloni la rascruce de drumuri

Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a fost clar in declaratia facuta: Italia are dreptul la un post de vicepresedinte al Comisiei Europne si un comisar Serie A. Pe hartie, conditiile sunt indeplinite: tara fondatoare, cu 76 de mandate in Parlamentul European, multi dintre cei care si-au castigat mandatul venind din partea Fratilor Italiei, unde cap de lista a fost... chiar Giorgia Meloni. Ramane la latitudinea PPE, ... citește toată știrea