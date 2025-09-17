Editeaza

Ultimele zile pentru depunerea cererii de obtinere a tichetului de energie

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 11:45
27 septembrie 2025 reprezinta termenul-limita pentru depunerea cererilor, prin intermediul aplicatiei EPIDS, in vederea obtinerii tichetului de energie in valoare de 50 de lei, destinat acoperirii facturilor de energie electrica aferente lunilor iulie si august 2025.

Cererile se pot depune online, in aplicatie sau la oficiile postale si la primarii. "Informatiile pe care trebuie sa le introduceti in cerere fac referire la datele de identificare ale solicitantului, respectiv ale membrilor ...citește toată știrea

