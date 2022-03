Un barbat, dat in urmarire internationala pentru comiterea a 12 infractiuni in Franta, a fost prins in judetul Dolj

Un barbat in varsta de 30 de ani, dat in urmarire internationala de autoritatile din Franta pentru comiterea a 12 infractiuni, a fost prins de politistii doljeni. El este acuzat ca a furat impreuna cu alte persoane utilaje de gradinarit in valoare de 110.000 de euro. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca politisti din cadrul Sectiei 15 Politie Rurala Filiasi au depistat, in comuna Secu, un barbat de 30 de ani, din comuna Bradesti, pe ... citeste toata stirea