Un "bazar" si... nimic mai mult!

Bazarul, si am vazut cateva renumite, printre care si pe cel din Istanbul, este un vad comercial, in care impestritarea clientilor se amesteca vioi cu diversitatea marfurilor: o piata nesistematizabila, cu de toate, mai ales... marutisuri. O forfota teribila, in care lumea se misca fara un tel anume. O inghesuiala, uneori vesela. Aerul e saturat de un pitoresc zumzet de voci, dar de comunicat nu comunica de fapt nimeni, cu adevarat. Nu se ofera decat ceea ce se vede. Nu mai continui cu ... citeste toata stirea