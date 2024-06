Un dezaxat de 19 ani a incercat sa violeze o fetita

In noaptea de 13 spre 14 iunie, politistii Sectiei nr.7 Politie Rurala Plenita au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 19 ani, din comuna Izvoare, banuit de comiterea infractiunii de tentativa la viol asupra unui minor.Pe 13 iunie, oamenii legii fusesera sesizati de o femeie in varsta de 30 de ani, din comuna Izvoare, cu privire la faptul ca o persoana de sex masculin ar fi intrat in locuinta sa si ar fi incercat sa intretina raporturi sexuale cu fiica acesteia, o minora de 12 ani. ... citește toată știrea