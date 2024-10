Un discurs al lui Viktor Orban destul de belicos

Miercuri, premierul maghiar Viktor Orban a acuzat public UE ca incearca sa instaleze un guvern marioneta la Budapesta si a indemnat cetatenii maghiari sa sfideze Bruxelles-ul, asa cum au facut-o in 1956 cu armata sovietica. Liderul Fidesz, principalul partid de guvernamant, s-a adresat multimii adunate in Capitala pentru a comemora aniversarea revoltei tarii sale la invazia ex-sovietica. "Propun ca raspunsul nostru sa fie la fel de clar si fara echivoc ca in 1956", adaugand ca nu va tolera ca ... citește toată știrea