Un mare funambulist: Sir Keir Starmer

Liderul laburist, premierul Marii Britanii, premierul Sir Keir Starmer, nu are pana acum vreun record stelar pe plan intern. Dar prin spiritul sau de initiativa a readus Regatul Unit in prim-plan, pe harta Europei si nu numai. La summit-ul de urgenta, convocat duminica, la Londra, Keir Starmer a reusit sa adune 15 sefi de stat si demnitari europeni pentru a sprijini Kievul si a forma o noua alianta, cu Franta lui Macron. Si-a reiterat sprijinul neclintit pentru Ucraina, in discutia cu Zelenski,