In ultimele zile sunt semnale, deloc timide, ale unui dezghet intre China si SUA, dupa ce in timpul unei intalniri intre secretarul de stat american Antony Blinken si omologul sau chinez Wang Yi s-a pus in discutie dorinta clarificarii unor neintelegeri. Relatiile celor doua state ar trebui repuse pe un drum sanatos, stabil si durabil. Noile manevre diplomatice par sa aiba rezultate concrete, cat mai grabnic. Se vorbeste despre o intalnire, la San Francisco, in noiembrie, intre cei doi sefi de ... citeste toata stirea