Un nou utilaj achizitionat cu fonduri europene a ajuns la Compania de Apa Oltenia

Compania de Apa Oltenia a receptionat, luni, 08.02.2022, un nou utilaj achizitionat in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020". Este vorba despre o platforma de transport de mare tonaj,livrata in cadrul ContractuluiDJ-PR-03 Procurare si furnizare echipamente.ContractulDJ-PR-03Procuraresifurnizareechipamentea fostadjudecat de S.C. MASCHINENBAU INDUSTRY S.R.L, la o valoare de5.458.268,00 (fara TVA), iar costurile ... citeste toata stirea