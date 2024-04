Un politist craiovean, aflat in timpul liber, a trimis dupa gratii un talhar

In noaptea de 26 spre 27 aprilie a.c., politistii Sectiei 3 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 24 de ani, din municipiul Craiova, banuit de comiterea infractiunii de talharie. Pe numele acestuia, ulterior , a fost emis mandat de arestare preventiva.In seara zilei de 19 aprilie, in jurul orei 19:30, politistii au fost sesizati de o femeie de 46 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pe strada "Nanterre", o persoana necunoscuta, de ... citește toată știrea