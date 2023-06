Politisti din cadrul Sectiei nr.7 Politie Rurala Plenita au oprit in trafic un tanar din comuna Orodel, care conducea un moped pe D.J. 561 D, din localitate. Intrucat acesta prezenta halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, in urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca ... citeste toata stirea