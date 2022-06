Un summit care va marca istoria!

Vladimir Putin a vrut o "finlandizare" a Europei, dar a obtinut contrariul, "otanisierea" Europei, fiindca SUA isi va ranforsa pozitia militara, a spus, ieri, Joe Biden, la Madrid, la summit-ul NATO, raspunzand la amenintarile venite din toate directiile. In premiera, prima putere mondiala va stabili in Polonia "un cartier general" permanent al celui de al 5-lea corp de armata americana, iar o brigada suplimentara, compusa in total din 5000 de persoane, isi va avea baza in Romania. Ca niciodata ... citeste toata stirea