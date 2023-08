In aceasta dimineata, in jurul orei 06.30, politisti din cadrul Politiei Orasului Segarcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 55 A, in afara localitatii Zaval.Un tanar de 25 de ani, din Ostroveni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, intre localitatile Ostroveni si Zaval, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a lovit o balustrada metalica, ... citeste toata stirea