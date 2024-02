Ungaria: Presedintele tarii Katalin Novak a demisionat

Presedintele Ungariei, Katalin Novak, a demisionat ieri 10 februarie a.c., in urma indignarii teribile, provocata in tara, prin gratierea unui condamnat intr-un dosar de pedofilie. Apropiata de Viktor Orban, Katalin Novak -originara din Szeget, absolventa in drept si economie, a studiat la Sciences-Po din Paris, inainte de ENA (fosta Scoala Nationala de Administratie in Franta)- a recunoscut savarsirea unei greseli de neiertat si pe fondul unor manifestari de protest si-a anuntat demisia. Va fi ... citește toată știrea