Editeaza

Uniunea Sindicatelor Independente din Invatamant Dolj : "Educatia nu mai accepta austeritatea!"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:28
15 citiri
Miercuri, 29.10.2025, Uniunea Sindicatelor Independente din Invatamant (USII) Dolj, afiliata la Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), participa la protestul organizat de cele mai mari Confederatii sindicale din Romania.
Ca parte a Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania, USII Dolj va face cunoscute nemultumirile angajatilor din invatamantul preuniversitar doljean, afectati de masurile implementate in sistemul national de invatamant prin intermediul Legii nr.141/2025. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Targul Mesterilor Populari, deschis oficial
Astazi, in Piata "William Shakespeare", din fata Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, s-a ...
Craiova va avea o termocentrala noua
Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit, pe Facebook, despre situatia Electrocentrale ...
Razie in "Romanesti"
Aseara, in cartierul "Romanesti", din municipiul Craiova, s-a desfasurat o actiune cu efective ...
ActualitateBusinessSportLife Show