Universitatea Craiova, campioana si la Liga Elitelor U17

Dupa ce, recent, a devenit campioana la Liga Elitelor U16 si a urcat pe ultimul loc de pe podium la Liga Elitelor U15, Universitatea Craiova a confirmat anul de exceptie pe care-l are la nivelul academiei, castigand si Liga Elitelor U17. In finala de la Tunari, pustii antrenati de Stefan Florescu care eliminasera Farul in semifinale, s-au impus cu 2-1 contra Universitatii Cluj, goluri marcate de Fabian Sandru si Ionut Olaru.MVP-ul finalei a fost declarat Robert Lapadatescu. Titularii Stiintei ... citeste toata stirea