Universitatea Craiova vs Maribor sau Botev Plovdiv, in Conference League

Astazi a avut loc tragerea la sorti a turului 2 preliminar din Conference League, faza in care va intra in competitie si Universitatea Craiova. Stiinta va intalni cei mai dificili adversari dintre cei care ii erau rezervati: invinsa dublei din turul 1 al Europa League dintre bulgarii de la Botev Plovdiv si slovenii de la Maribor. Meciurile vor avea loc pe 25 iulie, turul, la Plovdiv sau Maribor si pe 1 august, returul, pe "Ion Oblemenco".Botev Plovdiv - Infiintata in 1912, este una dintre ... citește toată știrea