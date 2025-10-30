Editeaza

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, gazda unui Congres International al Studentilor

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:46
20 citiri
In perioada 29 octombrie - 2 noiembrie 2025, Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova devine punctul de intalnire al viitoarei elite medicale internationale, odata cu desfasurarea, la Craiova, a International Medical Students' Congress (CIMSC), un eveniment de referinta dedicat educatiei, cercetarii si schimbului stiintific studentesc.

Ceremonia oficiala de deschidere a congresului va avea loc joi, 30 octombrie 2025, de la ora 17:00, in Aula Magna a Universitatii de Medicina si ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Succes la Baia Mare pentru voleibalistii Craiovei
Voleibalistii de la SCM Universitatea Craiova au un start de campionat excelent, reusind sa castige, ...
Prins in Bals, la volanul unei autospeciale de politie furate din Robanesti
Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a fost sesizat, astazi, de Politia Orasului Bals, judetul ...
Ministrul Justitiei, in vizita la Serviciul de Probatiune Dolj
Ministrul Justitiei, Radu Marinescu, a efectuat, vineri, 24 octombrie, o vizita de lucru la sediul ...
ActualitateBusinessSportLife Show