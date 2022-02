Urmarit international pentru participare la un grup infractional organizat si inselaciune, prins in Craiova

Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au desfasurat, in aceasta dimineata, o actiune pentru depistarea unor persoane urmarite international in temeiul legii, pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare.In Craiova, a fost prins un barbat de 54 de ani, fata de care autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunilor de participare la un grup infractional organizat si inselaciune. Individul, in ... citeste toata stirea