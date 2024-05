Vacante in Turcia doar cu buletinul

Decizia este de acum oficiala, publicata deja dupa semnarea ei de presedintele Recep Tayyip Erdogan. Romanii vor putea sa calatoreasca fara pasaport, in Turcia, doar pe baza de buletin. Masura survine in urma negocierilor guvernului Marcel Ciolacu cu autoritatile de la Ankara. Presa turca mai anunta si alte acorduri semnate de catre premierul roman Marcel Ciolacu si presedintele turc in cadrul vizitei cunoscute:- Acord Administrativ pentru Implementarea Acordului de Securitate Sociala Intre ... citește toată știrea