Amanata cu o zi dupa ce s-a intrerupt curentul in Sala Polivalenta, partida din etapa a patra a Ligii Florilor, SCMU Craiova - SCM Valcea, s-a incheiat cu victoria clara a oaspetelor, care au punctaj maxim in acest campionat. Desi aveau avantaj cand s-a reluat partida, scor 5-4, craiovencele antrenate de Bogdan Burcea, fara a mai avea parte de o sustinere frenetica din partea fanilor, ca in ziua precedenta, n-au avut replica in fata echipei pregatite de Bent Dahl, care s-a impus cu 35-29. ... citeste toata stirea