"Verada" lui Lula!

Povestea este aproape incredibila, decupata parca din buna literatura sud-americana. "Verada", in lumea fotbalului brazilian, este sinonima expresiei spaniole "remontada", care nu mai are nevoie de traducere, neinsemnand altceva decat intoarcerea unei situatii aparent imposibile. Duminica seara Luiz Inacio Lula Da Silva, cu 50,9% din voturile exprimate, in cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Brazilia, s-a impus in fata actualului presedinte Jair Bolsonaro (49,1%) ceea ce era ... citeste toata stirea